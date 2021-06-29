Более 80 пляжей в Крыму закрыли

Роспотребнадзор закрыл более 80 пляжей в Крыму после случившегося в регионе наводнения. Ведомство объяснило решение ухудшением качества морской воды.

В пресс-службе Роспотребнадзора РИА «Новости» сообщили, что приостановлена работа 83 пляжей на пострадавшей от наводнения части полуострова. В ближайшие три дня специалисты возьмут пробу морской воды в Большой Ялте, на участке побережья от Фороса до Алупки. В официальный реестр зон отдыха в этом году внесено 373 крымских пляжа. На них купание разрешено.

Ливни в середине июня обрушились на Крым. Из-за них на востоке полуострова оказались затоплены Ялта, Керчь и другие города. В регионе объявили режим ЧС.

Из-за схода селевых потоков купаться в море запретили в Ялте. Там 26 июня произошло второе подтопление. Многоэтажные дома оказались вблизи от вышедшей из берегов большой воды. Сотни строений пострадали, свыше 1700 человек эвакуировали.

Сейчас продолжается ликвидация последствий наводнения в Крыму. Для этого в регион прибыли дополнительные отряды Минобороны и МЧС. Ущерб от наводнения оценили в 201 миллион рублей.