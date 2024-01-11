Общество 11 января 2024, 15:29 Более 80 общественных пространств планируют благоустроить в Нижегородской области в 2024 году

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил о планах благоустроить 85 общественных территорий в регионе до конца 2024 года. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Благоустройство будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Никитин отметил, что в этом году специалисты начнут работу на объектах-победителях конкурса малых городов и исторических поселений ФКГС.

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«Это территория у Дворца культуры химиков в Дзержинске и парк 40 лет ВЛКСМ в Павлове. Продолжится благоустройство на объектах-победителях конкурса в Арзамасе, Заволжье, Большом Болдине, Урене и Городце», — сказал он.