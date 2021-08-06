Более 80% федеральных трасс к 2024 году покроют сотовой связью в России

Более 80% федеральных трасс к 2024 году будут покрыты сотовой связью. Операторы сделают это за счет собственных средств.

«Операторы согласились покрыть своими сетями за счет собственных средств более 80% федеральных трасс к 2024 году», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Однако покрытие большинства трасс, как сообщил глава Минцифры, проблемно и очень затратно для операторов. Стоимость подключения к базовой станции может в десятки аз превышать стоимость самой базовой станции. Об этом сообщил ТАСС.

Шадаев отметил, что на некоторых федеральных трассах, например, в Якутии, стоимость подведения энергетики в части базовой станции в 10 раз больше, чем построить эту станцию.

«Мы не можем это делать за счет энергетиков, но мы не можем это делать за счет операторов тоже. Мы их и так обременили делать это за свои деньги, но хотя бы с электричеством помочь [можем]», — пояснил он.

Шадаев попросил Путина поручить регионам обеспечить технические условия по подключению базовых станций вдоль трасс к электричеству. Это поможет к 2024 году покрыть большую часть трасс сотовой связью.

Глава Минцифры также отметил, что сотовые операторы за счет своих средств к 2024 году завершат создание сетей 4G во всех населенных пунктах РФ с населением более тысячи человек.