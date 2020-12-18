Более 80 брендов Natura Siberica переехали в Эстонию

В целом в другую страну переехали 84 товарных знака. Трубников пояснил, что создал специализированную организацию по развитию интеллектуальной собственности. По его мнению, в ближайшее время главными рынками для реализации косметических продуктов станут Европа и США. Предприниматель отметил, что из Эстонии проще управлять компаниями.

Помимо прочего, он прокомментировал иск ООО «Эн+ Рециклинг», из-за которого арестовали 65 брендов Трубникова на сумму в 4,5 миллиарда рублей. Бизнесмен подчеркнул, что в Эстонии неприятелям будет сложнее «мешать нам решать задачу создания российского бренда».