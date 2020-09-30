Более 8 тысяч случаев COVID-19 выявляют в России третий день подряд

В России за сутки выявили 8481 случай коронавируса. Инфекцию подтвердили у жителей 84 регионов. С начала эпидемии заразились 1 176 286 россиян.

Врачи выписали за последние 24 часа 5858 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Всего выздоровевших 958 257. Скончались еще 177 наших соотечественников. Коронавирус унес жизни 20 722 россиян.

В Москве зафиксировали 2308 новых случаев инфекции, в Санкт-Петербурге — 276, в Московской области — 222. В первой пятерке регионов по числу подтвержденных за сутки заражений оказались Ростовская и Нижегородская области — 198 и 175 инфицированных соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 30 сентября специалисты, уточнили в Роспотребнадзоре, провели свыше 46 миллионов лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за день сделали 338 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 219 714 жителей РФ — у них инфекцию пока не подтвердили.

В Московской области провели 2 368 281 анализов на коронавирус. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблоагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые при желании могут пройти обследование в частных лабораториях.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций, сейчас проходит пострегистрационные испытания с участием добровольцев.

Прививку сделали уже более пяти тысяч человек. Тех, кто не прошел вакцинацию, могут не допустить к определенным видам работ. Введение препарата не накладывает особенных ограничений: привитому в том числе разрешено заниматься спортом.