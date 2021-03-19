Более 8 тысяч мошеннических сайтов заблокировали в России. Они прикрывались гослотереей

Крупнейший распространитель лотерей «Столото» и международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IВ, с начала 2019 года заблокировали 2741 мошеннический сайт, 84 почтовых адреса, рассылавшие фишинговые письма, а также 5597 фейковых аккаунтов, групп в соцсетях и новостных страниц-двойников.

Злоумышленники используют доверие населения к государственным лотереям для совершения незаконных действий.

Group-IB обнаружила, что среди сетевых мошенников, работающих в сегменте лотерей, наиболее распространенной схемой является «кроличья нора» — масштабная многоступенчатая афера, в рамках которой пользователи проходят множество этапов, оказываясь на разных площадках, начиная с мессенджеров и соцсетей и заканчивая скрытыми веб-ресурсами, для доступа на которые под каждую жертву формируется персональная фишинговая ссылка.

Через рекламу в соцсетях пользователей привлекают на фейковый лотерейный сайт, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Жертве дарят билет, который в процессе розыгрыша оказывается выигрышным. Забрать крупную сумму можно, заплатив небольшую комиссию. Победителя отправляют на фишинговый ресурс, где он должен ввести данные банковской карты. В итоге жертва теряет и деньги, и данные карты.

Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с сайтом RТ объяснил, как защититься от нового способа мошенничества с использованием поддельных сайтов.