14 февраля 2024, 16:39
Более 8 тысяч квадратных метров гранитных лестниц обновили в Москве в 2023 году
Коммунальщики отремонтировали более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц на инженерных сооружениях в Москве в прошлом году. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Лестницы на 129 объектах привели в порядок. Среди них шесть мостовых сооружений и 123 подземных пешеходных перехода. Работы прошли на Крылатском автодорожном мосту, Русаковском, Таможенном и других объектах.
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Работники демонтировали поврежденную плитку и реконструировали бетонное основание. Далее они обновили изношенные ступени. Помимо этого, для удобства горожан устранили перепады высот при помощи шлифовки и заменили кабели системы подогрева.
«Ремонт уличных лестниц необходим для безопасности пешеходов. Материал ступеней деформируется из-за интенсивной эксплуатации и воздействия погодных условий», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, семь мостов отремонтировали в Москве в прошлом году.
Благоустройство
Москва
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