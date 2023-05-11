Общество 11 мая 2023, 16:32 Более 8 тысяч человек посетили праздничный концерт «Истории нашей Победы» в Ижевске

Читать 360tv в

Более восьми тысяч человек посетили праздничный концерт «Истории нашей Победы», который прошел 9 мая на набережной Ижевского пруда. Об этом сообщил сайт Izhlife.

Мероприятие также транслировалось в прямом эфире на телеканале «Моя Удмуртия» и во ВКонтакте, его посмотрели более 73 тысяч человек.

Реклама

Отмечается, что концерт стал частью патриотического проекта, в его рамках местные жители рассказали истории своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.