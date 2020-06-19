Более 7900 случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России провели свыше 16 миллионов тестов на коронавирус. За сутки в стране подтвердили 7972 случая COVID-19 у жителей 83 регионов. С начала эпидемии выявили 569 063 инфицированных россиян.

Бессимптомные случаи составили треть от всех подтвержденных за сутки. У 32,7% россиян клинических проявлений болезни не было.

В Москве врачи будут заботиться о 1136 новых коронавирусных больных. В Московской области выявили 646 пациентов с COVID-19, в Ханты-Мансийском АО — 259. В Свердловской области их 254, в Санкт-Петербурге — 228.

Врачи выписали из больниц еще 10 443 пациента, которым удалось победить инфекцию. Всего от СОVID-19 поправились 324 406 человек. Скончался 7841 заболевший. За последние 24 часа умерших стало больше на 181.

Специалисты провели 16,3 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За стуки, по данным Роспотребназдора, сделали 330,2 тысячи анализов. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагоприятных по ситуации с коронавирусом стран.

Под наблюдением медиков остаются 310 456 человек, у которых COVID-19 пока не подтвердили.

В Московской области на 19 июня сделали 856 109 лабораторных исследований на коронавирус. Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди могут при желании обследоваться в частных лабораториях.

Сейчас провериться на наличие коронавируса в России можно в 747 лабораториях. Из них большинство — 518 — работают при государственных медицинских учреждениях. Еще 109 включены в систему Роспотребнадзора, а 120 — частные.

В Китае смогли расшифровать геном вируса COVID-19, который нашли на оптовом рынке Пекина. Он оказался старше европейских штаммов.

Российские специалисты уже тестируют вакцину от коронавируса на добровольцах. После введения препарата люди чувствуют себя хорошо.