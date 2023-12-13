13 декабря 2023, 11:16
Более 78 тысяч абонентов в ЛНР остались без света из-за снегопада
Из-за непогоды в Луганской Народной Республике без электроснабжения из-за непогоды остаются 78 219 абонентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.
По данным на 09:00, свет вернули в дома 87 275 абонентов, возобновили работу 472 трансформаторные подстанции.
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«Однако массовость повреждений не позволяет одномоментно ликвидировать все аварийные отключения», — пояснили в Telegram-канале правительства республики.
Пока 861 подстанция и 81 социально значимый объект остаются обесточенными.
В устранении последствий снегопада задействовали 80 бригад энергетиков, в которые входят почти 300 специалистов и около 100 спецмашин. На помощь пришли коллеги из регионов-шефов и московской Объединенной энергетической компании. Энергетики прикладывают максимум усилий для возвращения электричества в дома, но аварийно-восстановительные работы осложняются нестабильными погодными условиями. Ход работ контролирует оперштаб во главе с первым зампредом правительства ЛНР Юрием Говтвином.
Электричество
ЛНР
Снегопад
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