Общество 13 декабря 2023, 11:16 Более 78 тысяч абонентов в ЛНР остались без света из-за снегопада РИА «Новости»

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Из-за непогоды в Луганской Народной Республике без электроснабжения из-за непогоды остаются 78 219 абонентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

По данным на 09:00, свет вернули в дома 87 275 абонентов, возобновили работу 472 трансформаторные подстанции.

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«Однако массовость повреждений не позволяет одномоментно ликвидировать все аварийные отключения», — пояснили в Telegram-канале правительства республики.

Пока 861 подстанция и 81 социально значимый объект остаются обесточенными.

В устранении последствий снегопада задействовали 80 бригад энергетиков, в которые входят почти 300 специалистов и около 100 спецмашин. На помощь пришли коллеги из регионов-шефов и московской Объединенной энергетической компании. Энергетики прикладывают максимум усилий для возвращения электричества в дома, но аварийно-восстановительные работы осложняются нестабильными погодными условиями. Ход работ контролирует оперштаб во главе с первым зампредом правительства ЛНР Юрием Говтвином.