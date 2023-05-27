27 мая 2023, 14:08
Более 770 станций велопроката открыли в Москве. В каких парках кататься лучше всего
Департамент культуры рассказал москвичам о новых маршрутах для велопрогулок
В Москве стартовал 11-й велосезон. В городе открылись 776 станций велопроката. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В подведомственных департаменту культуры города парках проложили более 70 километров велодорожек и организовали пункты проката, где можно арендовать электрические и механические велосипеды с новым российским программным обеспечением.
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Самый длинный веломаршрут длиной 12 километров находится в парке «Сокольники». В Измайловском парке протяженность велодорожек превышает четыре километра, они проходят по аллеям Большого Круга и Пролетарского Входа и Народному проспекту мимо спортивных площадок.
Для тех, кто хочет прокатиться по набережной, отлично подойдет Парк Горького.
Продвинутым велосипедистам лучше отправиться в ландшафтный парк «Митино», велодорожка которого изобилует спусками и подъемами. Веломаршрут для опытных велосипедистов есть и в парке Олимпийской деревни.
Ранее сеть велосипедных маршрутов расширили в Подмосковье в этом году.
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