Более 75 тысяч кодов от домофонов Москвы попали в интернет

Мошенники заберут ваши денежки. Но обезопасить себя очень легко Подробнее

Специалисты по информационной безопасности утверждают, что попавшая в Сеть база может быть служебным справочником интернет-магазинов или компаний по доставке. Коды подобного рода не охраняются законом и не считаются персональными данными.

Корреспонденты издания проверили актуальность базы. Сработали многие из случайно выбранных кодов, но не все.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что утечка в Сеть подобной базы может привести к неприятным последствиям. Например, появлению мусора и рекламных объявлений на лестничных клетках, краже вещей с площадок и из холлов, порче общедомового имущества, ведь в подъезды теперь может проникнуть кто угодно.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко рассказал: ничего противозаконного в составлении и распространении такой базы кодов нет. Люди даже не понесут административной ответственности.

«Можно, конечно, предположить, что источником информации могут являться организации, которые устанавливают и обслуживают такие замки и домофоны, либо сотрудники управляющих компаний, почты, ЖЭКов, ДЭЗов, коммунальных служб. Но, во-первых, это невозможно подтвердить, а во-вторых, даже если это и так, в худшем для них случае им грозит дисциплинарная ответственность, например, в виде выговора от руководства», — пояснил эксперт.