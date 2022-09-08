Более 75% россиян поддержали поднятие флага в школах | 360°

Общество 08 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Более 75% россиян поддержали поднятие флага в школах ФОМ: 77% россиян положительно отнеслись к еженедельному поднятию флага России в школах РИА «Новости»

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Большинство россиян поддержали идею еженедельного поднятия флага России в школах страны, выяснили специалисты фонда «Общественное мнение». Каждый десятый опрошенный высказался против этой процедуры.

Церемонию поддержали 80% родителей школьников. Наибольший отклик нововведение нашло среди представителей старшего поколения — за поднятие флага высказались 86% людей старше 60 лет.

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По мнению 44% респондентов, «это способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну, уважения к ней». Еще 12% опрошенных заявили, что дети должны знать государственную символику страны. По 5% отметили, что «так должно быть» и «раньше так воспитывали», 2% опрошенных добавили, что процедура дисциплинирует и повышает ответственность школьников.

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Торжественные линейки с поднятием флага будут проводить и в подмосковных школах. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, это важная традиция, заставляющая задумываться о величии страны.

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