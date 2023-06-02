Общество 02 июня 2023, 17:37 Более 74% компаний малого бизнеса повысили зарплаты сотрудникам в 2023 году

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Чуть более 74% отечественных компаний малого бизнеса стали больше платить своим сотрудникам в 2023 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт».

Отмечается, что половина опрошенных работодателей связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда. Кроме того, многим компаниям удалось сохранить траты на обучение сотрудников и проведение корпоративных мероприятий.

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Как сообщил «Политэксперт», такие показатели говорят о надежности предприятий малого бизнеса как работодателей.