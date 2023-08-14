Общество 14 августа 2023, 11:09 Более 700 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за полгода Заммэра Москвы Бирюков: более 700 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за полгода Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве на более чем 22 тысячах площадок установили примерно 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. За первые полгода 2023 года в столице собрали свыше 700 тысяч тонн вторичного сырья, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За январь — июнь 2023 года при сортировке выделено и направлено на переработку свыше 700 тысяч тонн вторсырья, что на 100 тысяч тонн превышает предыдущий аналогичный показатель», — подчеркнул он.

Реклама

Всего за прошлый год собрали около 1,5 миллиона тонн вторсырья. Это рекордный показатель за время действия программы.

Собранные отходы отправляют на переработку. Их применяют в различных сферах. Например, генеральный директор РЭО Денис Буцаев и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко на днях подписали соглашение в области зеленого строительства, в частности применения вторичного сырья при создании жилой недвижимости.