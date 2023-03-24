24 марта 2023, 15:33
Более 700 пар сыграли свадьбу в Москве 23.03.23
В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, что 23 марта в столице зарегистрировали более 700 бракосочетаний. Об этом написал RT.
Эта цифра на 80% больше, чем среднее количество браков в марте по четвергам.
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«В красивую дату 23.03.23, несмотря на будний день, в Москве поженились более 700 пар. <…> Во дворцах бракосочетания прошло максимальное количество торжественных церемоний», — говорится в сообщении пресс-службы.
Больше всего браков было зарегистрировано в Мещанском отделе ЗАГС — там поженились 28 пар.
Свадьбы
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