Общество 24 марта 2023, 15:33 Более 700 пар сыграли свадьбу в Москве 23.03.23

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В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, что 23 марта в столице зарегистрировали более 700 бракосочетаний. Об этом написал RT.

Эта цифра на 80% больше, чем среднее количество браков в марте по четвергам.

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«В красивую дату 23.03.23, несмотря на будний день, в Москве поженились более 700 пар. <…> Во дворцах бракосочетания прошло максимальное количество торжественных церемоний», — говорится в сообщении пресс-службы.

Больше всего браков было зарегистрировано в Мещанском отделе ЗАГС — там поженились 28 пар.