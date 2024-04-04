Общество 04 апреля 2024, 14:32 Более 700 компаний страны воспользовались нижегородским агрегатором «Станкофонд»

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Нижегородский агрегатор производственных мощностей «Станкофонд: сделаем в России» набирает популярность, с момента запуска платформы в 2022 году им воспользовались уже более 700 отечественных компаний. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Благодаря агрегатору разные предприятия могут сотрудничать друг с другом. Это особенно важно в условиях санкций и развития ипортозамещения. Сейчас агрегатором пользуются российские и белорусские компании.

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«Совместная закупка сырья, использование свободного производственного оборудования и перераспределение работ между партнерами позволяет предприятиям получить более выгодные условия поставок и снизить издержки производства», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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