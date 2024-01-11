Общество 11 января 2024, 13:45 Более 700 ярмарок пройдет в январе в Крыму

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Более 700 ярмарок с продажей продукции местных производителей пройдет в Крыму в январе. Об этом сообщили на сайте телеканала «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства промышленной политики.

Отмечается, что такие ярмарки обеспечат жителей республики качественной сельскохозяйственной продукцией. Они также необходимы для насыщения внутреннего потребительского рынка.

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Как сообщил RT, цены на ярмарках обычно на 15-20% ниже рыночных.