Общество 10 декабря 2022, 13:32 Более 70 захоронений ветеранов ВОВ разместили на кладбище в Салехарде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат думы Салехарда Роман Арефьев рассказал об установке захоронений 72 ветеранов Великой Отечественной войны на местном кладбище. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Сфотографировав все сохранившиеся надгробия, которых оказалось почти 600, мы проверили полученные фамилии по базам данных ветеранов Великой Отечественно войны и выявили 72 соответствия», — уточнил Арефьев.

Реклама

Он отметил, что информацию уточнят, так как по некоторым ветеранам не хватает данных. Арефьев добавил, что также есть план восстановить надгробия, но для этого нужны средства.

Реклама