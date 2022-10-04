Более 70 тысяч добровольцев подали заявки для участия в СВО | 360°

Общество 04 октября 2022, 09:27 Поделиться Telegram

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Viber Более 70 тысяч добровольцев подали заявки для участия в СВО Вице-премьер Чернышенко: на «Госуслуги» поступило свыше 70 тысяч заявок по участию в СВО РИА «Новости»

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Свыше 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зарегистрировали на сайте госуслуг с момента объявления частичной мобилизации в России. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Cервис начал работать в тестовом режиме в прошедшие выходные.

Вице-премьер напомнил, что глава кабмина Михаил Мишустин поручил разработать в кратчайшие сроки два новых сервиса для россиян по частичной мобилизации на портале «Госуслуги». Первый получил название «Стать добровольцем». Он нужен тем, кто решил сам принять участие в СВО.

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«Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему», — отметил он.

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Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил в специальном обращении к соотечественникам о начале частичной мобилизации. В рамках нее из резерва планируют призвать до 300 тысяч резервистов.

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