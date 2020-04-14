Более 70 российских школьников застряли в США и не могут получить помощь

Подростки прибыли в США учиться. Из-за пандемии коронавируса учебные программы в спешке сворачиваются. Некоторых старшеклассников организаторы просто выставили за дверь.

Ведомство подчеркнуло, что вывоз российских школьников не был согласован с МИД РФ. Он осуществлялся втайне от российских властей.

«Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас МИД добивается предоставления полной информации о школьниках, попавших в трудную ситуацию. У властей США запросили их точное количество, фамилии и имена, местонахождение, названия учебных заведений.

Помимо этого, ведомство запросило контактные данные организаторов, отвечающих за пребывание детей в Соединенных Штатах. Потребовали также объяснений, на каком основании американцы вывозили их из России.

«Предметной реакции пока нет», — сообщила представитель МИД Мария Захарова.