    14 апреля 2020, 19:35

    Более 70 российских школьников застряли в США и не могут получить помощь

    Дамир Матюхин

    Более 70 российских школьников обратились в посольство России в США. Они застряли в Штатах и не могут получить помощь, сообщили в российском МИД.
    Более 70 российских школьников застряли в США и не могут получить помощь

    Подростки прибыли в США учиться. Из-за пандемии коронавируса учебные программы в спешке сворачиваются. Некоторых старшеклассников организаторы просто выставили за дверь.

    Ведомство подчеркнуло, что вывоз российских школьников не был согласован с МИД РФ. Он осуществлялся втайне от российских властей.

    «Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — сказано в сообщении.

    Отмечается, что сейчас МИД добивается предоставления полной информации о школьниках, попавших в трудную ситуацию. У властей США запросили их точное количество, фамилии и имена, местонахождение, названия учебных заведений.

    Помимо этого, ведомство запросило контактные данные организаторов, отвечающих за пребывание детей в Соединенных Штатах. Потребовали также объяснений, на каком основании американцы вывозили их из России.

    «Предметной реакции пока нет», — сообщила представитель МИД Мария Захарова.