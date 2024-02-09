Общество 09 февраля 2024, 16:53 Более 70% россиян заявили о готовности уволиться из-за токсичности коллег РБК: 75% россиян столкнулись с токсичностью коллег на работе Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Большинство россиян готовы уйти с работы из-за токсичных коллег. Причины увольнения раскрыли аналитики консалтинговой компании «Культура Инноваций» и OMI, сообщил РБК.

Участниками опроса стали 1257 человек из 15 городов России. Порядка 75% респондентов пожаловались, что периодически сталкиваются с токсичностью на работе. Для 53% из них это сказывается на продуктивности.

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Нездоровая атмосфера в коллективе может послужить причиной увольнения для 71% россиян. Большинство из них — молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Женщины готовы уйти с работы чаще, чем мужчины.

Опрошенные назвали токсичностью несоблюдение правил и договоренностей, агрессию и неспособность к конструктивному диалогу. Такие проблемы возникают из-за стресса и низкого уровня энергии среди сотрудников, а также из-за внутренней культуры компании.

Психолог Ольга Зродникова посоветовала занимать уверенную и спокойную позицию в общении с токсичными людьми. Она также призвала избегать агрессии и криков и отстаивать свое мнение без враждебности.