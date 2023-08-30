Эксклюзив 30 августа 2023, 13:20 Более 70% россиян встретили первую любовь в школе Агентство «Вебер»: 72% россиян встретили первую любовь в школьные годы РИА «Новости»

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Более 70% россиян встретили первую любовь в школе, но только 5% удалось сохранить отношения с течением времени. Такие данные привело социологическое агентство «Вебер».

По информации агентства, 72% участников опроса признались, что впервые влюбились именно в школьные годы.

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При этом 87% опрошенных указали, что эти чувства чаще всего все-таки не перерастают в любовь, а остаются только на уровне влюбленности.

Еще 5% респондентов рассказали, что продолжали отношения со своими возлюбленными и после выпускного, однако потом расстались. Аналогичное количество опрошенных заявили, что поженились и живут вместе до сих пор.

Около 3% участников опроса дать ответ на вопрос затруднились.