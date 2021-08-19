Более 70% россиян пожаловались на ухудшение качества колбасы в пандемию

Почти 40% россиян пожаловались, что с начала пандемии коронавируса качество колбасы, молока и сыра ухудшилось. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Роскачества.

«Так, 39% [респондентов] уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось», — говорится в сообщении Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

По данным исследования, больше всего россиян — 72% — недовольны качеством колбасы и мясных деликатесов. Молочные продукты перестали устраивать 59% опрошенных, сыр стал хуже по мнению 55% соотечественников. Респонденты также отметили ухудшение качества мяса (41%), рыбы (29%), овощей (38%) и фруктов (33%),

Каждый третий участник опроса заявил, что за последние полтора года в России ухудшилось качество кондитерских товаров и сладостей, хлеб стал хуже для 36% россиян. Каждый пятый высказал претензии к качеству алкоголя.

Специалисты Роскачества привлекли к опросу более тысячи человек из восьми федеральных округов, которые живут в городах с населением более 100 тысяч.