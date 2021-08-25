Более 70% работников «Аэрофлота» привились от коронавируса

В компании «Аэрофлот» привились от коронавируса уже больше 73% сотрудников. Об этом рассказал официальный представитель компании Михаил Демин.

Демин отметил, что от коронавируса привили более 12,6 тысячи работников. Это более 70% от штата.

«Это очень хороший результат, поскольку это следствие прежде всего информационной и разъяснительной работы. Руководство всех уровней, включая генерального директора, участвовало в информационных мероприятиях, приглашались внешние эксперты. В том числе лекцию, включающую ответы на вопросы сотрудников, специально для группы „Аэрофлот“ провел заместитель главврача 52-й больницы Сергей Царенко», — пояснил Михаил Демин.

Он подчеркнул, что порядка 1,5 тысячи работников компании не подлежат вакцинации. А все сотрудники, которые поставили прививку, получили дополнительный оплачиваемый день отпуска.

Вакцинация от коронавируса в России дает результаты. Эпидемический процесс в стране стабилизируется, наблюдается тенденция к снижению, отметили в Роспотребнадзоре.