Общество 15 сентября 2023, 11:52 Более 70 отелей построили в Москве за 12 лет Более 70 новых отелей увеличили номерной фонд столицы за 12 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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За последние 12 лет в Москве построили свыше 70 новых отелей. Общая вместимость столичных гостиниц составила 374 тысячи человек, что равноценно населению небольшого города. Об этом сообщил столичный комитет по туризму.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что сейчас в столице работают более 1,9 тысячи гостиниц, апартаментов, хостелов и других объектов размещения. По этому показателю Москва заняла второе место в России, уступив только Краснодарскому краю.

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Развитие гостиничной инфраструктуры сделало Москву более открытой и привлекательной для туристов. За последние 12 лет список основных достопримечательностей столицы пополнился такими местами, как парк «Зарядье», парк развлечений «Остров мечты», Дом культуры «ГЭС-2», а также в городе реконструировали спортивный комплекс «Лужники» и многие другие объекты.

Ранее туристы выбрали нового лидера среди сервисов бронирования отелей в России.