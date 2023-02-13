Общество 13 февраля 2023, 17:44 Более 70 нелегальных мигрантов выявили на промплощадке в Гатчинском районе

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В рамках профилактического рейда сотрудники правоохранительных органов выявили более 70 нелегальных мигрантов в промзоне Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Петербургу и области.

В ходе рейда правоохранители стучались в двери и требовали предъявить документы.

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Как оказалось, более 70 мигрантов не смогли предоставить никаких удостоверений, которые бы подтвердили законность их пребывания в России.

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