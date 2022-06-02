Более 70 компаний примут участие в петербургском Молодежном карьерном форуме

Более 70 компаний подтвердили свое участие в петербургском Молодежном карьерном форуме, который пройдет 18 июня в культурном квартале «Брусницын» на Васильевском острове. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по труду и занятости населения.

Среди компаний, которые примут участие в форуме - крупнейшие судостроительные верфи, банки, машиностроительные заводы, «Зенит Арена», аэропорт Пулково, фармацевтические предприятия и многие другие.

В программе форума — мастер-классы, воркшопы, лекции, конкурсы, тренинги. А нововведением этого года станет конкурс на оплачиваемые стажировки в крупных компаниях.