Более 70 детей госпитализировали из школы-интерната в Туве с признаками отравления

Врачи госпитализировали 74 ребенка из школы-интерната в Туве. У них обнаружили признаки пищевого отравления. 13 декабря в больницу попали более 20 детей с подобными симптомами. Об этом сообщили на сайте регионального МЧС.

«По состоянию на 05:30 (01:30 мск) число госпитализированных увеличилось до 74 человек, по предварительным данным, диагноз — пищевое отравление. Состояние у детей удовлетворительное. На территории школы-интерната вводятся ограничительные мероприятия (карантин)», — уточнили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что первые госпитализации начались вечером 13 декабря. Тогда в инфекционную больницу Кызыла поступили 33 ребенка. Им поставили предварительный диагноз ОРВИ. В ведомстве отметили, что медики ведут осмотр пострадавших. От МЧС по республике привлекалась оперативная группа главного управления. В состав вошли три человека и одна единица техники.