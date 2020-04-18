Более 70 человек выписали из больницы в Коммунарке за сутки

Медики больницы в Коммунарке вылечили еще 74 человек. Всего в медицинском учреждении сейчас находятся 457 пациентов.

Как сообщил на своей странице главный врач больницы Денис Проценко, диагноз «пневмония» поставили 455 пациентам. Болезнь COVID-19, которую вызывает коронавирус, подтвердили у 341 человека. В реанимации находятся 42 больных, 23 из которых подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сам Проценко заразился коронавирусом. Он самоизолировался у себя в кабинете и работал дистанционно. Сейчас врач здоров.

По последним данным, в России зафиксировали уже 32 008 случаев заражения коронавирусом. Пока число инфицированных увеличивается каждый день. От COVID-19 умерли 273 человека. Из-за пандемии 2019-nCoV в РФ ввели ряд жестких ограничений. Люди в большинстве регионов сейчас живут в режиме самоизоляции. Выходить на улицу без особой нужды нельзя. В Москве и Московской области для поездки на общественном или личном транспорте требуется специальный пропуск.