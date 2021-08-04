Более 7 тысяч тонн космического мусора скопилось на орбите Земли

Масса космического мусора на орбите Земли в настоящее время превышает семь тысяч тонн. Об этом рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

«Если собрать весь космический мусор, находящийся на орбитах вокруг Земли, получится более семи тысяч тонн, это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов», — говорится в Telegram-канале компании.

Контроль за практически всеми объектами размером более 10 сантиметров на орбите Земли осуществляет автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

Она следит за траекторией этих объектов с помощью 36 телескопов на территории России, Армении и Бразилии. Каждый день специалисты получают от трех до 10 сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами. Чтобы исключить столкновение, их орбиту могут скорректировать.

В конце июля в России предложили создать новую систему для отслеживания космического мусора. Ей можно было оснастить ступени ракет-носителей, спутники и разгонные блоки. Это позволило бы определять места их падения на Землю. Идею выдвинула научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения».