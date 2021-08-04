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    04 августа 2021, 14:19

    Более 7 тысяч тонн космического мусора скопилось на орбите Земли

    Ольга Назаркина

    Масса космического мусора на орбите Земли в настоящее время превышает семь тысяч тонн. Об этом рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

    Более 7 тысяч тонн космического мусора скопилось на орбите Земли

    «Если собрать весь космический мусор, находящийся на орбитах вокруг Земли, получится более семи тысяч тонн, это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов», — говорится в Telegram-канале компании.

    Контроль за практически всеми объектами размером более 10 сантиметров на орбите Земли осуществляет автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

    Она следит за траекторией этих объектов с помощью 36 телескопов на территории России, Армении и Бразилии. Каждый день специалисты получают от трех до 10 сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами. Чтобы исключить столкновение, их орбиту могут скорректировать.

    В конце июля в России предложили создать новую систему для отслеживания космического мусора. Ей можно было оснастить ступени ракет-носителей, спутники и разгонные блоки. Это позволило бы определять места их падения на Землю. Идею выдвинула научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения».