Более 7 тысяч человек переселят из ветхого жилья в Амурской области до 2024 года

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что до 2024 года новые квартиры получат 2916 семей Амурской области. Это означает, что из ветхого жилья будет переселены более семи тысяч человек, написал kp.ru.

«До апреля 2024 года в рамках федерального проекта планируем переселить из непригодного жилья семь тысяч жителей региона — новые квартиры получат 2 916 семей. Расселение коснется 959 аварийных многоквартирных домов на территориях 23 муниципальных образований области. На эти цели будет направлено 6,7 миллиарда рублей», — сообщил он.

Из бюджета Амурской области на эти цели уйдет 29 миллионов рублей, а основную часть денег в размере 6,44 миллиарда рублей внесет Фонд ЖКХ. Всего в Амурской области с 2019 по 2021 годы из аварийного жилья переселили две тысячи человек.