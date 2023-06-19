Общество 19 июня 2023, 18:44 Более 67,5 тысячи рабочих мест появится в Москве благодаря городской программе

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В Москве реализуют программу создания дополнительных рабочих мест за пределами центра столицы. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

Он сообщил, что в Москве существует так называемая маятниковая миграция. Это явление, при котором люди утром едут на работу в центр, а потом обратно на окраины. И городские власти предпринимают усилия, чтобы обеспечить людей работой рядом с домом. Они уже заключили с инвесторами соглашения, которые позволят создать 67,5 тысячи рабочих мест.

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«В ближайшее десятилетие вместе с бизнесом мы планируем создать сотни тысяч рабочих мест за пределами центра. И одним из важных инструментов решения этой задачи стала специальная программа стимулирования создания мест приложения труда», — подчеркнул Собянин.

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