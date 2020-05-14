Более 6700 аппаратов ИВЛ «Авента-М» отправят в регионы

Региональные медицинские организации в 2020 году получат более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М». Минпромторг уже заключил контракт с концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) на 7,5 миллиарда рублей.

Минпромторг подписал контракт 15 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные портала госзакупок. Всего закупается 6711 аппаратов ИВЛ «Авента-М» по 1,1 миллиона рублей за единицу техники. Еще в документах отмечена закупка пяти аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которые стоят по 10 миллионов рублей. Общая сумма контракта — 7,5 миллиарда рублей.

Всю технику отправят в регионы. Какие именно медицинские организации получат аппараты ИВЛ, не уточняется. Заказчик ожидает, что оборудование поступит с апреля по декабрь, а аппараты ЭКМО — с августа по декабрь.

Аппараты ИВЛ марки «Авента-М» производятся в Свердловской области. Поставки на рынок этой техники начались в 2012 году.

Ранее Росздравнадзор приостановил продажу аппаратов ИВЛ «Авента-М» в России. Причиной стали два пожара, произошедшие в Москве и Петербурге. Сначала, 9 мая, огонь вспыхнул в больнице № 50 имени Спасокукоцкого. Тогда погибла одна пациентка.

Затем, 12 мая, загорелась реанимация в больнице Святого Георгия в Петербурге. Пять пациентов спасти не удалось. Предварительной причиной пожара назвали неисправность одного из аппаратов ИВЛ. Теперь специалисты проводят проверку.