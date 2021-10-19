Более 660 ДТП с участием машин с иностранными номерами зарегистрировали в РФ за полгода

В России за полгода произошло более 660 аварий с участием машин с иностранными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 668 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей с иностранными номерами, в которых погибли 178 человек и пострадали 894», — сказал представитель ведомства.

В половине этих ДТП виновниками были водители авто с иностранными номерами. Кроме того, владельцам таких машин за полгода были вынесены 166 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых исполнены 82 тысячи.

Административный штраф должны оплатить все — и въезжающие в Россию, и выезжавшие.

Несколько дней назад в Московской области один человек погиб при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей на ЦКАД. Массовая авария произошла на 175-м километре трассы. Как стало известно «360», жертвой столкновения стал работник дорожной службы. Еще два человека получили травмы, в том числе водитель грузовика. На трассе в это время велись дорожные работы.