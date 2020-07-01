    01 июля 2020, 10:32

    Более 650 тысяч случаев коронавируса выявили в России с начала пандемии. За последние сутки — плюс 6,5 тысячи

    Дамир Матюхин

    За сутки в России официально зарегистрировали 6556 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 654 405 случаев. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

    За минувшие сутки в России умерли 216 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала распространения инфекции количество жертв составило 9536 человек.

    Выздоровел и выписался из больниц за последние 24 часа 10 281 пациент. Общее число тех, кто справился с заражением составило 422 931 человек.

    Лидером по количеству новых случаев заражения остается Москва. За сутки коронавирус в столице выявили у 611 человек. Прирост инфицированных в Подмосковье составил 306 человек.

    В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился у 262 пациентов, в Ханты-Мансийском автономном округе количество новых случаев заражения составило 261. В Свердловской области 256 выявленных зараженных, в Иркутской области — 248, в Нижегородской области — 228.

    По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено 19,8 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 289 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 284 тысяч человек.