За минувшие сутки в России умерли 216 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала распространения инфекции количество жертв составило 9536 человек.

Выздоровел и выписался из больниц за последние 24 часа 10 281 пациент. Общее число тех, кто справился с заражением составило 422 931 человек.

Лидером по количеству новых случаев заражения остается Москва. За сутки коронавирус в столице выявили у 611 человек. Прирост инфицированных в Подмосковье составил 306 человек.

В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился у 262 пациентов, в Ханты-Мансийском автономном округе количество новых случаев заражения составило 261. В Свердловской области 256 выявленных зараженных, в Иркутской области — 248, в Нижегородской области — 228.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено 19,8 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 289 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 284 тысяч человек.