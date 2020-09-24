Более 6,5 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Коронавирус за последние 24 часа выявили у 6595 россиян в 84 регионах. Выздоровели 6130 COVID-пациентов. Всего поправившихся 929 829.

В России за сутки из-за коронавируса скончались 149 человек. С начала эпидемии COVID-19 унес жизни 19 948 жителей РФ. Инфекцию подтвердили уже у 1 128 836 наших соотечественников.

Коронавирус за последние 24 часа выявили у 6595 россиян в 84 регионах. Выздоровели 6130 COVID-пациентов. Всего поправившихся 929 829.

В Москве за сутки инфекцию подтвердили у 1050 человек, в Санкт-Петербурге — у 215, в Московской области — у 205. В пятерку регионов по выявленным случаям COVID-19 попали Ростовская и Воронежская области, где 189 и 162 новых больных соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 24 сентября, уточнили в Роспотребнадзоре, проведено 43,9 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Пробы, в том числе, брали у людей, вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Рост заражения коронавирусом в Москве врачи объясняют тем, что жители столицы не соблюдают введенные из-за пандемии ограничения. Они не носят в общественных местах маски и не стараются сохранять социальную дистанцию.