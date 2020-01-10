    10 января 2020, 14:10

    Более 65% работодателей считают, что внешность влияет на карьеру и трудоустройство

    Артур Блянихов

    Сервис Superjob провел среди работодателей и сотрудников опрос с целью выяснить, помогает ли человеку привлекательная внешность при устройстве на работу и в построении карьеры. С результатами ознакомилось ИА RNS.

    По данным информагентства, 24% опрошенных усомнились, что хорошая внешность может помочь при трудоустройстве и в построении карьеры. 66% респондентов, наоборот, обозначили взаимосвязь между карьерным ростом и привлекательной внешностью.

    Среди самих работников аналогичной точки зрения придерживаются около 60%. Уточняется, что в исследовании приняли участие три тысячи россиян старше 18 лет, а также 500 представителей компаний-работодателей.