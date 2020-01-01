Более 6,5 млн россиян поучаствовали в новогодних гуляниях

В новогоднюю ночь около 6,5 миллиона человек участвовали в массовых мероприятиях по всей России. Почти половина из них отмечала праздник в Москве.

Во время праздничных мероприятий вечером 31 декабря и в ночь на 1 января порядок и безопасность обеспечивали около 67,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Как сообщила Газета.ru со ссылкой на пресс-службу МВД, привлекались также военнослужащие Росгвардии. Им помогали представители ЧОП, общественных формирований и народных дружин.

«Около 6,5 миллиона человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячи праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам представителя МВД, нарушений общественного порядка допущено не было, правоохранители продолжают дежурить на мероприятиях, передает «Интерфакс».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в массовых гуляниях участвовали 2,7 миллиона человек, из них 1,1 миллиона приезжали на Тверскую и на другие центральные улицы города. 1,2 миллиона человек встретили Новый год в парках.