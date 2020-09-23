Более 6,4 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 6431 случай COVID-19 в 85 регионах. Из них из них 24,2% бессимптомные. Всего в стране выявили 1 122 241 инфицированного.

Вылечились с начала эпидемии 923 699 наших соотечественников. Врачи за последние 24 часа отпустили домой еще 5750 пациентов, которым удалось справиться с коронавирусом. Скончались 150 человек. Болезнь унесла жизни уже 19 799 жителей РФ.

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На сегодняшний день, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели более 43,6 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки они сделали 291 тысячу тестов. Под медицинским наблюдением остаются 217 919 россиян: у них COVID-19 пока не подтвержден.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно предоставить препарат сотрудникам ООН. Представители международной организации выразили российскому лидеру признательность за такую инициативу.

О своих заслугах в борьбе с COVID-19 напомнил президент США Дональд Трамп. Он считает, что в стране от инфекции погибли бы больше людей, если бы не предпринятые администрацией Белого дома меры.