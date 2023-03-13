Общество 13 марта 2023, 09:54 Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите Власти Забайкалья выплатят пострадавшим от взрыва газа в Чите более 6,4 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Забайкалья направят более 6,4 миллиона рублей на выплаты пострадавшим от взрыва газа в Чите. Об этом на оперативном совещании сообщила министр финансов региона Вера Антропова, передал ТАСС.

«В соответствии с представленными Министерством социальной защиты списками 176 человек получат по 10 тысяч рублей», — отметила Антропова.

Реклама

По ее словам, 37 жителей получат по 100 тысяч рублей, один человек по ущербу здоровью — 200 тысяч рублей. Еще двое жителей дома, где взорвался бытовой газ, — по 400 тысяч рублей.

Реклама

Взрыв газа в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите произошел утром 9 марта. По предварительной информации, его причиной стала разгерметизация газового баллона. Сотрудники МЧС спасти троих детей, 11 взрослых пострадали.

На следующий день после взрыва власти Забайкалья пообещали выплатить тяжело пострадавшим по 400 тысяч рублей.