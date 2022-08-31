Более 637 тысяч рублей уже собрали пользователи «Авито» для отряда «Лиза Алерт»

Командная работа, маневренность и новые проекты. Специалисты интернет-сервиса объявлений «Авито» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» встретились на бизнес-регате, чтобы обсудить развитие сотрудничества и понять, как сделать жизнь безопаснее.

Это сотрудничество взаимовыгодное. 50 миллионов наших ежемесячных клиентов узнают, что есть такой большой социально важный проект „Лиза Алерт“. К тому же наша аудитория видит, что на „Авито“ можно не только продавать какие-то товары или услуги, но и оказывать помощь Иван Гуз заместитель генерального директора «Авито».

«Авито» и «Лиза Алерт» объединились в мае, и с тех пор им удалось реализовать два совместных проекта. Поисковикам стало проще работать и находить людей, потому что «Авито» помогает им с оборудованием, находит и оплачивает жилье в регионах поиска.

Благодаря «Авито» наших добровольцев размещают с комфортом, которого до этого мы не испытывали. Это дает возможность выспаться, принять душ. Казалось бы, очень простые человеческие истории. Но впоследствии мы можем более эффективно искать, ведь от отдыха зависит еще качество того, что мы делаем. Результатом являются найденные, спасенные люди Григорий Сергеев председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Помочь отряду может каждый желающий. На сайте «Авито» есть специальный раздел, где можно оставить заявку на передачу оборудования для поисковиков или сделать пожертвование на его приобретение. Пользователям платформы объявлений удалось собрать более 637 тысяч рублей на покупку необходимого инвентаря. Еще 118 человек передали добровольцам личное оборудование.

Только за лето 2022 года в отряд поступило 11 990 заявок на поиск пропавших по всей России. И пока добровольцы заботятся о безопасности в реальной жизни, «Авито» учит пользователей, как защитить себя в Сети.

Например, мы развиваем сервис безопасных сделок, который позволяет выбрать нужный товар, заказать его и получить, при этом не встречаясь с незнакомцами, не передавая им деньги. Сделать это можно в пунктах выдачи заказов. Кроме того, „Авито“ занимается обучением пользователей. Мы рассказываем, как безопасно заключать сделки и не отдавать свои персональные данные. Как не переводить оплату неизвестным лицам и не стать жертвой мошенников Андрей Рыбинцев директор департамента безопасности «Авито».

На встрече партнеры обсудили, как обезопасить людей онлайн и офлайн. Осенью «Авито» и «Лиза Алерт» запустят уроки цифровой грамотности в регионах для школьников и родителей.