Более 6300 человек вылечились от COVID-19 в столичном регионе

В Москве и Подмосковье за сутки врачи отправили домой 6354 пациентов, которые лечились от коронавируса. Их выписали после отрицательных результатов теста на COVID-19.

В столице выздоровели еще 6030 больных коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии болезнь победили уже 88 269 москвичей, уточнил оперштаб Москвы.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — подчеркнула заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подмосковные медики выписали за последние сутки 324 пациента. В Московской области на 2 июня 8809 полностью справившихся с COVID-19 человек.

Те, кто поправился, могут помочь зараженным коронавирусом. Для этого бывшим пациентам предлагают стать донором плазмы. COVID-пациентам решили помочь и сотрудники телеканала «360», перенесшие коронавирус в легкой форме.

В Подмосковье с 15 июня начнут делать бесплатные анализы на наличие антител к SARS-CoV-2. В первую очередь тестировать будут тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний.