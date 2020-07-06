Более 630 домов Кургана отключили от горячей воды

«Под отключение попали 69 центральных тепловых пунктов. Подача теплоносителя прекращена в 632 дома, большая часть которых попала под отключение ГВС во время 2-го этапа гидравлических испытаний», — заявили в Курганской генерирующей компании.

Отключить жителей от горячей воды пришлось еще 3 июля. И вот уже три дня нельзя подключить обратно из-за работ. Они ведутся в микрорайоне Заозерный и на Солнечном бульваре. Воду включат, когда все работы будут завершены.