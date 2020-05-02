Более 600 зараженных коронавирусом выздоровели в Москве за сутки

Столичные медики вылечили от последствий заражения коронавирусом еще 608 человек. Всего в Москве от COVID-19 выздоровели 6374 жителя.

«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374», — приводит столичный оперштаб по борьбе с пандемией слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она подчеркнула, что просто так пациента из больницы не выпустят. Чтобы удостовериться, что он абсолютно здоров, медики проводят дополнительные исследования. Всех людей, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, подробно инструктируют.

Москва стала эпицентром пандемии коронавируса в России. По данным на 1 мая в Москве 2019-nCoV заразились 57 300 человек. От COVID-19 умерли 659 жителей. Всего в РФ выявили 114 431 зараженного.