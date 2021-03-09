Более 600 тысяч россиян стали невыездными из-за долгов в начале года

Более 600 тысяч должников в январе стали невыездными в январе. Каждый десятый в этом списке является неплательщиком алиментов.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации, в январе составило 605,6 тысячи», — сообщил ТАСС со ссылкой на статистические данные ФССП за январь.

На начало января постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 миллиона человек.

По данным ФССП, в январе 2021 года на исполнении судебных приставов находилось около восьми миллионов исполнительных производств о взыскании долгов на общую сумму 1,8 триллиона рублей. Годом ранее таких производств было на два миллиона меньше, а общая сумма непогашенных кредитов, которыми занялись приставы, составляла 1,6 триллиона рублей.

По итогам 2020 года с невыездных должников приставы взыскали свыше 46 миллиардов рублей.