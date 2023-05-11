11 мая 2023, 16:40
Более 600 тысяч мальков байкальского омуля выпустили в реку в Бурятии
В Бурятии продолжают восстанавливать популяцию байкальского омуля, который является видом сиговых рыб семейства лососевых. Для этого в реку выпустили более 600 тысяч мальков, сообщили на сайте телеканалаОТР.
Запустить рыбок в водоем могли не только специалисты, но и все желающие местные жители. Рядом с рекой установили бассейн, из которого люди зачерпывали мальков ведром.
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Отмечается, что в этом году в Бурятии планируют выпустить более 800 миллионов экземпляров байкальского омуля.
Бурятия
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