Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заболели COVID-19

Наличие коронавирусной инфекции показали тесты более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Еще оказались заражены 145 заключенных в колониях и СИЗО.

«Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных — 145 случаев», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-бюро ведомства.

Всего специалисты провели более 35 тысяч исследований на выявление коронавируса. Вылечить удалось уже 208 сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) и 29 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В конце апреля пресс-служба ФСИН сообщала, что среди сотрудников и работников ведомства насчитывался 271 человек с подтвержденным диагнозом. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных было зафиксировано 40 случаев.

Общее число положительных тестов на коронавирус по России составляет 242 271 случай. Врачи поставили на ноги 48 003 пациентов. Все выздоровевшие уже выписаны домой. Скончались после заражения 2212 человек.