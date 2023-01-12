Общество 12 января 2023, 13:33 Более 600 обращений по работе продавцов на онлайн-площадках приняли в Минпромторге в 2022 году

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В Министерстве промышленности и торговли России рассказали, что за 2022 год было рассмотрено более 600 обращений по работе маркетплейсов и продавцов на онлайн-площадках. Об этом написала «Тульская служба новостей».

Как пояснили в ведомстве, в основном поставщики жалуются на некорректное начисление штрафов, утерю товаров после передачи маркетплейсу и необъяснимую блокировку личных кабинетов. Также существуют проблемы в документообороте.

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В Минпромторге отметили, что для усовершенствования работы интернет-площадок был запущен «Калькулятор тарифов», а также улучшены сервисы в части обеспечения документооборота при отгрузке и возврате товаров.

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