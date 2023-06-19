Общество 19 июня 2023, 18:49 Более 600 элементов используют декораторы для оформления «Алых парусов» в Петербурге

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Декораторы Санкт-Петербурга используют более 600 различных элементов для оформления праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В этом году традиционное мероприятие пройдет в ночь с 24 на 25 июня. Организаторы праздника уже начали устанавливать конструкции и декоративные элементы на центральных улицах города.

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Отмечается, что за последние годы праздник выпускников стал одним из главных узнаваемых брендов Санкт-Петербурга.